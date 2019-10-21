«Калев» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Эстонский «Калев» на своей площадке обыграл санкт-петербуржский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:80.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Калева» Кристиан Китсинг — 17 очков. У «Зенита» 16 очков на свой счет записал центровой Густаво Айон.

Для россиян это третье поражение в четырех последних матчах во всех турнирах.

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«Калев» (Таллин) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 84:80 (19:15, 22:26, 22:21, 21:18)

21 октября. Таллин. «Kalev Sports Hall».