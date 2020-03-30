«Калев» может расторгнуть контракты со всеми игроками и покинуть Единую лигу ВТБ

Эстонский «Калев» оказался в плачевной финансовой ситуации, из-за чего клуб может быть вынужден расторгнуть контракты со всеми игроками. После этого команда может сняться покинуть Единую лигу ВТБ и вовсе прекратить существование.

— Сейчас мы пытаемся поговорить отдельно с каждым игроком о том, насколько мы можем выполнить свои обязанности, — приводит слова президента клуба Тоомаса Линамяэ err.ee. — Мы должны где-то провести черту. Контракты были подписаны с игроками до конца мая. До их завершения осталась еще пара месяцев, но теперь мы видим, что не можем выполнять их в этой ситуации.

Дефицит клубного бюджета на данный момент составляет более миллиона евро, и команда может попросту прекратить существование.