Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:40

Известный баскетболист Петраков раскрыл, как в Вильнюсе побили врача ЦСКА

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Виктор Петраков.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о драке в Вильнюсе.

— С ножом на вас выходили?

— О, хорошо, что напомнили! Было. Раз очень прилично задрались в Вильнюсе. Завтра игра со «Статибой». Вечером все в гостинице легли. Сан Саныч Кузнецов, доктор, делает обход. Мужик замечательный. Интеллигентный, в очках, ни одного матерного слова не знает. А рядом со Стасом Ереминым, в соседнем номере, какие-то армяне.

— Напряжение растет, беспокойство множится.

— Не знаю, что они привезли в Вильнюс продавать. Но в гостинице врубили музыку на всю дурь. Нам отдыхать, а стены ходуном ходят. Стас юморист. Выбрал самого тщедушного: «Сан Саныч, скажи им, чтобы заткнулись». Это доктора-то послать! Ха-ха! Он культурненько в дверь: тук-тук. «Можно к вам?» — «Чо?» — «Сделайте потише, ребятам спать». Ему без разговоров: на! В табло!

— Ох, беда.

— Сан Саныч вылетает, очки нащупывает на лице. Кавказцев в комнате четверо. Мы с Ястребовым уже спать ложились. Вы представляете Ястреба? Это же страшно! Его основное упражнение — жим гирь. Плечи, бицепсы! К нам прибегает Еремин: «Наших бьют!» — «Кто?!» — «Да вон...»

— Подрываетесь?

— Выскакиваем. Армян уже не четверо, а человек шесть. Один раскрывает нож: «Сейчас рэзать, мама клянусь, рэзать будэм вас!» А чуть поодаль в этой же гостинице живет СКА Киев. Из номера выглядывает Боря Дербенцев, тоже как шифоньер.

— С ножом-то как быть?

— Я прям на нож кидаюсь. Пока парень замахивался — раз, в торец ему! Я не хвастаюсь, не подумайте. Но все как в замедленном фильме. Я нормальный, а он — в рапиде. Нож у него одного был.

— Сразу лег?

— Да конечно. Нож отлетел. Ястреб раскидал остальных. Дербенцев заинтересовался, подошел. Взял стул, сел и смотрел. Вообще не вмешивался, нокауты считал.

— Чем дело закончилось?

— Вызвали ментов, армян выселили из гостиницы. А доктора я годы спустя взял на работу в женский ЦСКА. Постоянно ему припоминал: «Тук-тук. Можно потише?»

Виктор Петраков.Виктор Петраков: «Прижал Кондрашина к стене, уже кулак занес. Бог отвел»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК ЦСКА
Читайте также
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости