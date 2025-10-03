Известный баскетболист Петраков раскрыл, как в Вильнюсе побили врача ЦСКА

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о драке в Вильнюсе.

— С ножом на вас выходили?

— О, хорошо, что напомнили! Было. Раз очень прилично задрались в Вильнюсе. Завтра игра со «Статибой». Вечером все в гостинице легли. Сан Саныч Кузнецов, доктор, делает обход. Мужик замечательный. Интеллигентный, в очках, ни одного матерного слова не знает. А рядом со Стасом Ереминым, в соседнем номере, какие-то армяне.

— Напряжение растет, беспокойство множится.

— Не знаю, что они привезли в Вильнюс продавать. Но в гостинице врубили музыку на всю дурь. Нам отдыхать, а стены ходуном ходят. Стас юморист. Выбрал самого тщедушного: «Сан Саныч, скажи им, чтобы заткнулись». Это доктора-то послать! Ха-ха! Он культурненько в дверь: тук-тук. «Можно к вам?» — «Чо?» — «Сделайте потише, ребятам спать». Ему без разговоров: на! В табло!

— Ох, беда.

— Сан Саныч вылетает, очки нащупывает на лице. Кавказцев в комнате четверо. Мы с Ястребовым уже спать ложились. Вы представляете Ястреба? Это же страшно! Его основное упражнение — жим гирь. Плечи, бицепсы! К нам прибегает Еремин: «Наших бьют!» — «Кто?!» — «Да вон...»

— Подрываетесь?

— Выскакиваем. Армян уже не четверо, а человек шесть. Один раскрывает нож: «Сейчас рэзать, мама клянусь, рэзать будэм вас!» А чуть поодаль в этой же гостинице живет СКА Киев. Из номера выглядывает Боря Дербенцев, тоже как шифоньер.

— С ножом-то как быть?

— Я прям на нож кидаюсь. Пока парень замахивался — раз, в торец ему! Я не хвастаюсь, не подумайте. Но все как в замедленном фильме. Я нормальный, а он — в рапиде. Нож у него одного был.

— Сразу лег?

— Да конечно. Нож отлетел. Ястреб раскидал остальных. Дербенцев заинтересовался, подошел. Взял стул, сел и смотрел. Вообще не вмешивался, нокауты считал.

— Чем дело закончилось?

— Вызвали ментов, армян выселили из гостиницы. А доктора я годы спустя взял на работу в женский ЦСКА. Постоянно ему припоминал: «Тук-тук. Можно потише?»