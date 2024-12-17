«Известия»: бывший муж Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма покончил с собой

Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой, сообщают «Известия».

В ночь на 17 декабря о смерти 32-летнего спортсмена сообщил Mash. Тело Тиммы было найдено у подъезда его дома. Рядом с ним нашли телефон, в котором обнаружили сообщение бывшей жене — певице Анне Седоковой.

Кроме того, по информации источника, на телефоне баскетболиста была заставка с просьбой позвонить бывшей супруге.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Пара развелась в декабре этого года. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам Седоковой, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.

В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 год.