Ивлев договорился о продлении контракта с краснодарским "Локомотивом"

Форвард Владимир Ивлев заключил новый контракт с краснодарским "Локомотивом", информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 29-летним российским спортсменом рассчитано на год с возможностью продления на еще один.

В прошедшем сезоне в Единой лиге ВТБ Ивлев в среднем набирал 3,3 очка и делал 2,7 подбора за 11,5 минут на площадке.

В 17 матчах Еврокубка форвард приносил команде в среднем 3,4 очка и 2,4 подбора.

Ранее стало известно, что Ивлев попал в расширенный состав сборной России​ на Кубок мира, куда вошло 24 игрока.