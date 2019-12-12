Иван Ургант станет ведущим Матча звезд лиги ВТБ

Телеведущий и шоумен Иван Ургант станет ведущим на Матче звезд-2020 Единой лиги ВТБ, который пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

— Матч звезд в Москве и Иван Ургант — созданы друг для друга! Предлагаю в очередной раз в этом убедиться 16 февраля. Баскетбол и звезды станут еще ближе, а я с большим удовольствием расскажу об этом всем, кто придет на матч! — отметил Ургант.

— Иван Ургант не раз признавался в любви к баскетболу и уже сложно представить Матч звезд лиги ВТБ без этого популярного ведущего. Мы рады, что приглашение Ивана уже стало доброй традицией. С ним — отличное шоу в Москве на «ВТБ Арене» обеспечено, —сказала генеральный директор лиги Илона Корстин. (Анатолий Курагин)