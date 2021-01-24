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Иван Ургант будет ведущим Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

12:13
Иван Ургант. Фото Единая лига ВТБ
Иван Ургант. Фото Единая лига ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что телеведущий Иван Ургант станет ведущим Матча всех звезд Единой лиги ВТБ сезона-2020/21.

«Иван традиционно является ведущим Матча звезд Единой лиги ВТБ, он стал одним из наших символов. Очень рад, что он с радостью работает на нашем мероприятии, и в этот раз мы договорились без проблем. Еще один положительный и приятный момент — заполняемость увеличена до 50% от вместимости зала, еще больше людей смогут увидеть баскетбольное шоу высокого уровня. Конечно, все санитарные меры будут строго соблюдаться», — приводит ТАСС слова Кущенко.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ состоится 14 февраля 2021 года на «ВТБ-Арене». В игре примут участие команды «Звезды России» и «Звезды мира».

Единая лига ВТБ проводит Матчи всех звезд с 2017 года. Ургант вел каждый Матч всех звезд.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10533351

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