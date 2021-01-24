Иван Ургант будет ведущим Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что телеведущий Иван Ургант станет ведущим Матча всех звезд Единой лиги ВТБ сезона-2020/21.

«Иван традиционно является ведущим Матча звезд Единой лиги ВТБ, он стал одним из наших символов. Очень рад, что он с радостью работает на нашем мероприятии, и в этот раз мы договорились без проблем. Еще один положительный и приятный момент — заполняемость увеличена до 50% от вместимости зала, еще больше людей смогут увидеть баскетбольное шоу высокого уровня. Конечно, все санитарные меры будут строго соблюдаться», — приводит ТАСС слова Кущенко.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ состоится 14 февраля 2021 года на «ВТБ-Арене». В игре примут участие команды «Звезды России» и «Звезды мира».

Единая лига ВТБ проводит Матчи всех звезд с 2017 года. Ургант вел каждый Матч всех звезд.