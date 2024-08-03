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Сегодня, 09:30

Ухов — о Курбанове: «Он доказывает, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпион Евролиги, трехкратный чемпион Лиги ВТБ Иван Ухов в интервью «СЭ» отметил роль Никиты Курбанова в победном сезоне-2023/24.

— Почти все говорили, что очень большая заслуга в этом чемпионстве принадлежит Андреасу Пистиолису. Но ведь незадолго до плей-офф в команду еще вернулся Никита Курбанов. Как оцените его вклад в итоговую победу?

— Тут двух мнений быть не может. Никита — большой профи, легенда ЦСКА и всего российского баскетбола. Каждый сезон он доказывает, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Плюс он соскучился по баскетболу и показал, что при большом желании все возможно. В плей-офф он был одним из лучших и в защите, и в нападении. Играл как в лучшие годы.

— Вы провели четыре сезона под руководством Димитриса Итудиса. Их стили с Пистиолисом похожи, или это два разных подхода?

— Это одна тренерская школа Желько Обрадовича. Понятно, что у каждого есть свои фишки, тактические задумки, но в целом их стили больше схожи. Поэтому тем, кто играл у Димитриса, было легче адаптироваться к требованиям Андреаса. Плюс Пистиолис руководил командой три матча, когда Итудис заболел. Мы знали его систему и подсказывали ребятам, чтобы им было полегче адаптироваться.

— Помню, после первой тренировки по возвращении в Москву Пистиолис сказал, чтобы каждый игрок зашел к нему на индивидуальную беседу.

— Это обычная практика для любого тренера. Правда, это делается в начале сезона, когда команда только начинает свое построение. Наставник рассказывает об основных акцентах в защите и в нападении, объясняет, какую роль баскетболиста видит в коллективе. У нас же получилось, что Андреас пришел прямо перед плей-офф. Поэтому ему важно было обсудить детали с каждым с глазу на глаз. В итоге все сработало, как он и хотел.

Иван Ухов. «У меня осталась мечта сыграть за сборную на крупном турнире». Ухов — о преданности ЦСКА и Олимпиаде

Баскетбол
БК ЦСКА
Иван Ухов
Никита Курбанов
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