Итудиса могут оштрафовать на 100 тысяч рублей за критику арбитров после матча с "Химками"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, который раскритиковал судейство в матче регулярного чемпионата Единой лиги против "Химок" (72:73 ОТ), может быть наказан денежным штрафом, сообщает ТАСС.

Решение будет принято в среду, 6 марта. Размер денежного взыскания составит около 100 тысяч рублей.

– Директорат лиги рассмотрит слова главного тренера ЦСКА. Если будут найдены нарушения регламента, то клуб будет оштрафован, - приводит слова пресс-службы Единой лиги ВТБ ТАСС.

Димитрис Итудис: "Взгляните на игру ЦСКА с "Химками" объективными глазами"