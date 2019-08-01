Итудис заявил, что новичок ЦСКА Бэйкер - жесткий и неуступчивый игрок

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис - о новичке команды, защитнике Роне Бэйкере.

- Мы подписали игрока, который является новичком для европейского баскетбола, но он со всем настроем и решительностью относится к переходу в ЦСКА, к возможности расти профессионально, - цитирует Итудиса официальный сайт московских армейцев. - Рон – жесткий, неуступчивый игрок, хороший защитник. Ему пришлось играть на высоком соревновательном уровне в каждом турнире, в котором он принимал участие – в университетском баскетболе, НБА, G-лиге. С интересом жду возможности поработать вместе. Хочу также отметить, что наша команда еще не собрана, мы планируем подписать еще одного игрока и тем самым завершить летнюю трансферную кампанию.

26-летний американец в провел все три года профессиональной карьеры в НБА. В прошлом сезоне он провел четыре матча за "Вашингтон". Также он выступал за "Нью-Йорк" (92 матча). Средние показатели в НБА - 3,1 очка, 1,4 подбора и 1,8 передачи за 14,5 минут.