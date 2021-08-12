Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Итудис высказался о переходе Шведа в ЦСКА

10:58
Теги:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с защитником Алексеем Шведом.

«Мы уже несколько раз разговаривали с Алексеем. Он обладает большой мотивацией и желанием оказаться в нашей команде, помочь выиграть больше титулов и показывать хороший баскетбол. Алексей с очевидным уважением относится к ЦСКА как организации. Он понимает, что значит работать в ЦСКА вместе с нашими важными игроками, которые принесли клубу много титулов, которые играют здесь много лет. Он готов прибавить свои умения к командному уравнению, чтобы работать над достижением общей цели. Мы приветствуем Алексея, желаем ему здоровья и успехов вместе с нашей командой.

Сегодня, 12 августа, ЦСКА объявил о заключении контракта по схеме «1+1» с 32-летним Шведом. Ранее россиянин выступал за «Химки».

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/shved-returns/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Семья 14-летней олимпийской чемпионки из Китая отказалась от премии в три миллиарда рублей
Ашрам прибыла в Израиль под грохот барабанов. После этого Линой удалилась из соцсетей
Карасев наказал Тухеля. А тот снова оставил Эмери без Суперкубка
«Спартак» — сплошное разочарование. Но виноват не Витория». Жесткое мнение из Италии о провале красно-белых в Лиге чемпионов
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
1
Офсайд