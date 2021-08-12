Итудис высказался о переходе Шведа в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с защитником Алексеем Шведом.

«Мы уже несколько раз разговаривали с Алексеем. Он обладает большой мотивацией и желанием оказаться в нашей команде, помочь выиграть больше титулов и показывать хороший баскетбол. Алексей с очевидным уважением относится к ЦСКА как организации. Он понимает, что значит работать в ЦСКА вместе с нашими важными игроками, которые принесли клубу много титулов, которые играют здесь много лет. Он готов прибавить свои умения к командному уравнению, чтобы работать над достижением общей цели. Мы приветствуем Алексея, желаем ему здоровья и успехов вместе с нашей командой.

Сегодня, 12 августа, ЦСКА объявил о заключении контракта по схеме «1+1» с 32-летним Шведом. Ранее россиянин выступал за «Химки».