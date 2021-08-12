Итудис высказался о переходе Шведа в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с защитником Алексеем Шведом.
«Мы уже несколько раз разговаривали с Алексеем. Он обладает большой мотивацией и желанием оказаться в нашей команде, помочь выиграть больше титулов и показывать хороший баскетбол. Алексей с очевидным уважением относится к ЦСКА как организации. Он понимает, что значит работать в ЦСКА вместе с нашими важными игроками, которые принесли клубу много титулов, которые играют здесь много лет. Он готов прибавить свои умения к командному уравнению, чтобы работать над достижением общей цели. Мы приветствуем Алексея, желаем ему здоровья и успехов вместе с нашей командой.
Сегодня, 12 августа, ЦСКА объявил о заключении контракта по схеме «1+1» с 32-летним Шведом. Ранее россиянин выступал за «Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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