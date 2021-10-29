Итудис выделил сильные стороны «Монако» перед матчем Евролиги
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Монако».
«Сейчас все дело в выносливости. Сегодня мы хотели просто пройтись по некоторым моментам в действиях соперника и погрузиться в игру. У «Монако» был лишний день, потому что они играли во вторник. Это очень амбициозная команда, созданная для больших свершений, это очевидно. У них также есть новичок Бэйкон, он уже здесь, готов к игре. У них по два или более игроков на каждой позиции, которые могут вам насолить. Дело не только в Майке Джеймсе, доминирующем в ситуациях в нападении, у них есть много хороших снайперов и созидателей, таких как Ли, Анджушич, Мотеюнас, Холл, Грей, Диалло и остальные. В целом это сильный противник, который целится высоко. Однозначно у них есть амбиции выйти в плей-офф», — приводит пресс-служба красно-синих слова Итудиса.
Матч «Монако» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября, начало — в 21.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-10-29-monaco-cska-preview/
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