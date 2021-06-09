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Итудис: «Ведем 2-0, но помним, что нужна еще одна победа»

9 июня 2021, 23:30
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о настрое команды на третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«Во-первых, рассчитываю увидеть множество болельщиков на нашей арене, это здорово подхлестнет команду. Во-вторых, мы ведем 2-0, но помним, что нужна еще одна победа, так что мы собраны, настроены и решительны, чтобы ее заполучить. Знаем, будет непросто, потому что у УНИКС — качественная команда, и они постараются воспользоваться всем своим мастерством», — приводит слова Итудиса сайт ЦСКА.

Вне игры у армейцев остаются не заявленный на лигу ВТБ Янис Стрелниекс, который продолжает тренироваться вместе с одноклубниками, восстанавливающийся после травмы плеча Никола Милутинов и Джоэл Боломбой, которого беспокоит травма голеностопа.

ЦСКА ведет в финальной серии 2-0. Следующий матч состоится 10 июня в Москве.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-06-10-cska-unics-preview/

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