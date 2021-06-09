Итудис: «Ведем 2-0, но помним, что нужна еще одна победа»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о настрое команды на третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«Во-первых, рассчитываю увидеть множество болельщиков на нашей арене, это здорово подхлестнет команду. Во-вторых, мы ведем 2-0, но помним, что нужна еще одна победа, так что мы собраны, настроены и решительны, чтобы ее заполучить. Знаем, будет непросто, потому что у УНИКС — качественная команда, и они постараются воспользоваться всем своим мастерством», — приводит слова Итудиса сайт ЦСКА.

Вне игры у армейцев остаются не заявленный на лигу ВТБ Янис Стрелниекс, который продолжает тренироваться вместе с одноклубниками, восстанавливающийся после травмы плеча Никола Милутинов и Джоэл Боломбой, которого беспокоит травма голеностопа.