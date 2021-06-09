Итудис: «Ведем 2-0, но помним, что нужна еще одна победа»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о настрое команды на третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.
«Во-первых, рассчитываю увидеть множество болельщиков на нашей арене, это здорово подхлестнет команду. Во-вторых, мы ведем 2-0, но помним, что нужна еще одна победа, так что мы собраны, настроены и решительны, чтобы ее заполучить. Знаем, будет непросто, потому что у УНИКС — качественная команда, и они постараются воспользоваться всем своим мастерством», — приводит слова Итудиса сайт ЦСКА.
Вне игры у армейцев остаются не заявленный на лигу ВТБ Янис Стрелниекс, который продолжает тренироваться вместе с одноклубниками, восстанавливающийся после травмы плеча Никола Милутинов и Джоэл Боломбой, которого беспокоит травма голеностопа.
ЦСКА ведет в финальной серии 2-0. Следующий матч состоится 10 июня в Москве.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-06-10-cska-unics-preview/
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