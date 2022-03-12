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Сегодня, 17:20

Итудис: «В нынешней ситуации ЦСКА старается понять, какие ходы по усилению можно сделать»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Димитрий Итудис прокомментировал переход в московский клуб защитника «Енисея» Каспера Уэйра.

«В нынешней ситуации клуб старается понять, какие ходы по усилению можно сделать, и мы быстро приняли решение по этому переходу. Мы нашли общий язык с Каспером, у него есть опыт выступления в Лиге ВТБ, ему хотелось выступать за нашу команду. Нам был необходим разыгрывающий, поскольку в настоящий момент у нас на этой позиции только Хоменко, плюс хорошую работу проделывает Ухов, и нам надо было добавить игрока. Желаю Касперу здоровья, и мы все — штаб и игроки — постараемся сделать так, чтобы адаптация получилась скорой», — цитирует тренера сайт красно-синих.

В Единой лиге ВТБ за «Енисей» Уэйр провел 13 матчей со средними показателями 16,3 очка, 2,3 подбора, 3,8 передачи. Соглашение ЦСКА с баскетболистом действует до окончания нынешнего сезона.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/casper-ware-joins-cska/
БК Енисей
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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