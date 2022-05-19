Итудис с нетерпением ждет первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Это будет долгая серия, мы с нетерпением ждем первого матча. Мы знаем, что «Зенит» — очень конкурентоспособная команда, их сыгранность кардинально не изменилась, почти 80 процентов баскетболистов остались, большинство уехавших вернулись. Их система очень хороша. Мы встречались уже шесть раз, включая предсезонку. Будет интересная серия, мы должны подойти к первому поединку, будто завтра не существует, будто нет других игр. Нам нужно биться, ведь финал — это жесткость, сердце, концентрация и множество деталей», — приводит слова Итудиса пресс-служба клуба.

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» состоится 20 мая в Москве. Серия будет длиться до четырех побед одной из команд.