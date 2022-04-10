Итудис рассказал, как прошла подготовка к матчу с «Астаной» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ против «Астаны».

«Хорошо потренировались, игроки работали на совесть. Даже при том, что между матчами прошло 12 дней, смогли составить хорошее расписание с жесткими и очень конкурентными тренировками. Готовы к матчу, собираемся сражаться.

Хотим также увидеть, как смотрятся новички, особенно Эллерик и Юнас, которые возвращаются в строй. К тому же необходимо поймать хороший ритм, ведь до конца регулярного чемпионата остается всего два матча», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Астана» состоится 10 апреля в 12:00 по московскому времени.