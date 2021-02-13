Итудис прокомментировал поражение от «Зенита» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Зенита» (71:74) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравления «Зениту», Чави и его штабу. Не могу злиться на своих игроков, могу только сожалеть о допущенных нами провалах, особенно во второй четверти. В обороне и в нападении мы были мягкими. Мы можем говорить об обстоятельствах, но в целом форма, которую мы носим, ??не позволяет никому, играющим в настоящий момент или нет, не защищать эти цвета, не прилагать старание. Эти провалы дали возможность качественной команде «Зенит» вырваться вперед и довести перевес до двузначного показателя», — цитирует пресс-служба армейцев Итудиса.

Греческий специалист добавил, что в ближайшее время команда будет работать над сыгранностью.

«Я извлеку из случившегося положительные факты, жду, когда игроки снова соберутся, потому что эта команда доказала: когда мы полностью здоровы душой и телом, мы можем хорошо играть в баскетбол. У нас есть период времени из-за отложенной игры, у нас появятся новые игроки, и мы будем над этим работать. У нас также есть окно для национальных команд, это немного отодвинет нас от пути к единству, но как есть, так есть», — отметил Итудис.

Поражение от «Зенита» стало для ЦСКА пятым в сезоне-2020/21. Это рекордный показатель для команды в истории Единой лиги ВТБ.