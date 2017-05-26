Итудис признан лучшим тренером Единой лиги ВТБ-2016/17

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером сезона-2016/17. Греческий специалист был награжден специальным призом, который ему вручил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко перед началом первого полуфинального матча плей-офф против "Локомотива".

Напомним, что в регулярном чемпионате команда Итудиса одержала 22 победы в 24 матчах, а в первом раунде плей-офф обыграла "Астану" со счетом 3-0 в серии. Отметим, что армейцы уступили "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги.