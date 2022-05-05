Итудис посвятил победу ЦСКА над «Локомотивом-Кубанью» Ивлеву, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (93:90).

Специалист посвятил победу центровому Владимиру Ивлеву, который выбыл как минимум до конца сезона-2021/22 из-за травмы колена.

«Мы впереди 1-0, команда и болельщики заслуживают поздравлений. Наше преимущество в какой-то момент достигло 15 очков, мы хорошо играли в защите и нападении, особенно во второй четверти и начале третьей. Но потом, как это случается, мы расслабились, стали принимать неряшливые решения.

В свою очередь, соперники попадали важные броски, играли здорово, давили нас. В последние 3 минуты и 45 секунд решилось многое. Соперники промазали штрафные броски, мы отлично оборонялись, Уилл Клайберн отсекал от мяча «горячего» Барфорда, Алекс Швед попал три с фолом после подбора Николы Милутинова, Каспер Уэйр забросил трехочковый... Мы хотим посвятить эту победу Вове Ивлеву, отличному товарищу по команде, человеку, работяге. С ним приключилась травма вчера на разминке, и мы желаем ему скорейшего восстановления и возвращения в строй», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.

Второй матч серии ЦСКА — «Локомотив-Кубань» состоится в субботу, 7 мая. Начало — в 14.00 (мск).