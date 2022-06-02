Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед шестым матчем финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» отметил, что нужно быть готовыми не только физически, но и психологически. Счет в серии 3-2 в пользу московского клуба.

«Готовимся серьезно, как всегда. Это финал, в нем встречаются две классные команды, которые хотели добраться до этой стадии. Знаем, что будет трудно, соперники провели лучше нас пятый матч, потому нужно улучшить кое-что на обеих половина площадки, быть готовыми физически и психологически», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.

Шестой матч финальной серии состоится 2 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.