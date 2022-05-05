Итудис поделился ожиданиями от полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Начинаем полуфинальную серию с очень серьезной командой «Локо». У них есть атлетизм, у них есть габариты, они здорово бегут и хороши на щитах. Мотли — разносторонний «бигмэн», и у него есть поддержка всех других игроков, которые могут растягивать защиту, играя на нескольких позициях, таких как Ильницкий и другие. Это первая игра, мы собраны, усердно работаем, с нетерпением ждем матча и надеемся, что болельщики поддержат наши усилия», — приводит слова Итудиса сайт клуба.

Первая игра полуфинала ЦСКА -«Локомотив-Кубань» пройдет сегодня, 5 мая. Начало — в 19:30 по московскому времени.