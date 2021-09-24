Итудис остался доволен концентрацией игроков ЦСКА в первом матче Единой лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Цмоки-Минск» (92:44) в матче Единой лиги ВТБ похвалил команду за концентрацию.

«Мы были очень серьезны, поэтому поздравляю команду. Играли с ожидаемой концентрацией и огромной мотивацией. Мы уважаем игру, лигу, себя, поэтому мы не сбавляли оборотов и играли не только на счет, но и для себя. Меня не устроили 7 потерь в первой половине и еще 6 в последней четверти, это стоило нам снижения точности бросков и эффективности комбинаций.

Но в целом я доволен, мы были сконцентрированы, поменяли пару защитных схем, и нам удалось удержать хорошую бросающую команду на очень низком уровне реализации", — цитирует пресс-служба лиги Итудиса.