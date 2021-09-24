Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Итудис остался доволен концентрацией игроков ЦСКА в первом матче Единой лиги ВТБ

04:44
Теги:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Цмоки-Минск» (92:44) в матче Единой лиги ВТБ похвалил команду за концентрацию.

«Мы были очень серьезны, поэтому поздравляю команду. Играли с ожидаемой концентрацией и огромной мотивацией. Мы уважаем игру, лигу, себя, поэтому мы не сбавляли оборотов и играли не только на счет, но и для себя. Меня не устроили 7 потерь в первой половине и еще 6 в последней четверти, это стоило нам снижения точности бросков и эффективности комбинаций.

Но в целом я доволен, мы были сконцентрированы, поменяли пару защитных схем, и нам удалось удержать хорошую бросающую команду на очень низком уровне реализации", — цитирует пресс-служба лиги Итудиса.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/zashhita-prinosit-tsska-pobedu-v-minske/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Стал известен соперник России по 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу
Трусова не нашла триксель и снялась с Кубка России. Туктамышева не справилась с головой
На драфте выше него не выбирали ни одного русского защитника. В НХЛ его курировал Назаров, а в клубе Капризова он стал рекодсменом
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
vs
0
Офсайд