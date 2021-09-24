Итудис остался доволен концентрацией игроков ЦСКА в первом матче Единой лиги ВТБ
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Цмоки-Минск» (92:44) в матче Единой лиги ВТБ похвалил команду за концентрацию.
«Мы были очень серьезны, поэтому поздравляю команду. Играли с ожидаемой концентрацией и огромной мотивацией. Мы уважаем игру, лигу, себя, поэтому мы не сбавляли оборотов и играли не только на счет, но и для себя. Меня не устроили 7 потерь в первой половине и еще 6 в последней четверти, это стоило нам снижения точности бросков и эффективности комбинаций.
Но в целом я доволен, мы были сконцентрированы, поменяли пару защитных схем, и нам удалось удержать хорошую бросающую команду на очень низком уровне реализации", — цитирует пресс-служба лиги Итудиса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/zashhita-prinosit-tsska-pobedu-v-minske/
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