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Сегодня, 22:36

Итудис оценил игру ЦСКА в матче с «Локомотивом-Кубанью»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубанью» (91:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю команду с победой и серьезной игрой. По сути, мы провели только одну плохую четверть, вторую, с точки зрения защиты. В ней мы совершали потери, уступали в борьбе за ничейные мячи и, в итоге, пропустили 34 очка. Этот подход мы кардинально изменили во второй половине, в которой мы пропустили 20 очков за 20 минут.

Соперники попали всего два из восьми трехочковых, потому что мы постоянно переключались на периметре, не давали легких бросков, вынуждали совершать потери. При этом наше нападение сохраняло ритм на протяжении всего матча. Еще раз поздравляю команду и благодарю болельщиков за поддержку", — приводит слова Итудиса сайт клуба.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 11 побед в 15 матчах.

Следующий матч в чемпионате России команда проведет 7 марта против «Автодора».

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-02-18-cska-lokomotiv-kuban-news-report/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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