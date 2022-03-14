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14 марта, 23:44

Итудис о матче с «Зенитом»: «Игра могла обернуться победой любой из команд»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита» (79:78).

«Игра могла обернуться победой любой из команд. У нас были хорошие моменты, мы здорово начали, но во второй и третьей четвертях плохо защищались, при этом не попадали открытые броски. В раздевалку мы ушли с плохим процентом попаданий, хотя и «Зенит» атаковал ниже своих стандартов, чуть лучше реализуя трехочковые. При этом на табло была ничья. Когда мы уступали «-11», в тайм-ауте мы говорили о том, что должны лучше играть в обороне, и за счет этого получить броски. Мы изменили отношение в защите, что закалило нас, и в итоге игру решили подборы от Николы и Саймона в концовке.

Во второй половине мы попали 13 из 16 двухочковых, в итоге реализовав 64%, мы попадали важные штрафные, лучше двигали мяч. Наши игроки нашли в себе силы, «читали» ситуации, пользовались неравноценными разменами.

Да, победа есть победа, но для нас она пришла в непростых обстоятельствах, мы провели два матча на выезде, играли дважды за три дня. Так что команда и болельщики заслужили поздравлений.

Отдельно хочу отметить Вову Ивлева, который дал нам 12 с половиной качественных минут, очень помог команде со скамейки, играя после болезни», — цитирует тренера сайт красно-синих.

ЦСКА, одержавший пятую победу в «регулярке» подряд, занимает второе место в турнирной таблице лиги ВТБ. «Зенит» располагается строчкой ниже.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-03-14-cska-zenit-news-report/
БК Зенит
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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