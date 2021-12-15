Итудис о матче с УНИКСом: «Важно, что у нас вернулись в строй травмированные игроки»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против УНИКСа.
«УНИКС играет хорошо, у них хорошая «химия», они выигрывают, они универсальны, играют высокими и «маленькими» составами, это очень конкурентоспособная команда. Хотя то же самое могу сказать и о нас. Важно, что у нас вернулись в строй травмированные игроки, мы работаем вместе, это помогает команде. Важно, что мы как команда дышим как здоровый организм, у игроков есть конкретные роли, и они поддерживают друг друга», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.
Матч ЦСКА — УНИКС состоится сегодня, 15 декабря. Начало встречи — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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