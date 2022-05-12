Итудис назвал заслуженной победу ЦСКА в полуфинальной серии против «Локомотива-Кубани»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги четвертого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (94:84).

«Поздравляю команду с заслуженной победой. Отдам должное «Локо», у нас получилась очень сложная серия. При 2-0 в третьем матче мы расслабились, сыграли неряшливо, очень много позволили их ведущим игрокам — Мотли, Макколуму и Барфорду — и молодым парням. Мы сделали шаг назад, но все изменили в четвертом матче, каждый дал немного больше обычного.

После плохого старта, 30-17, мы выиграли следующие две четверти со счетом 33-59, доминировали в защите и нападении. Проблемы с оборудованием сыграли против нас, мы в какой-то момент остановились, но не упустили контроля над игрой. Мы взяли эту победу и билет в финал», — приводит слова Итудиса пресс-служба клуба.

ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ, выиграв полуфинальную серию — 3-1.

В финале ЦСКА сыграет с победителем пары «Зенит» — УНИКС. Петербургская команда после трех игр ведет в серии — 2-1. Четвертый матч пройдет 13 мая.