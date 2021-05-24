Итудис назвал Ухова одним из героев ЦСКА после победы над «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча с «Зенитом» (85:71) в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ. Он отметил игру Ивана Ухова.

«Конечно, поздравляю команду, всех нас с выходом в финал, — цитирует специалиста официальный сайт турнира 24 мая. — То, как мы играли с «Зенитом», определенно поможет нам в «Финале четырех» Евролиги. Поздравляю и «Зенит», это отличная команда, которая подарила нам отличные сражения и показывала отличный баскетбол. Присутствие Вани Ухова на этой пресс-конференции символично. Он один из наших героев, как личность и, конечно же, как игрок.

Он очень важный игрок для ЦСКА, он это знает, все мы это знаем. Но индивидуально, преодолевая подобные трудности, будучи сосредоточенным и помогающим своим товарищам по команде, отлично защищающимся против Пангоса, Бэрона, всех... Не все всегда будет получаться. Но Ваня показал отличный характер, в том числе и в этой серии, поэтому важно сказать это от имени всех. Он оставил в стороне свои трудности и помог команде. Так что поздравляю его и желаю, чтобы он жил долго и хранил о своем друге только прекрасные воспоминания".

ЦСКА выиграл серию со счетом 3-1 и пробился в финал. В финальной серии соперником команды станет УНИКС. Первые матчи пройдут 7 и 9 июня в Казани.