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Итудис назвал основные задачи ЦСКА перед матчем с «Автодором»

11:08
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ против «Автодора».

«Мы с уважением относимся к «Автодору». Под руководством нового тренера в этом году у соперников есть все компоненты, чтобы побеждать. Мы приезжаем в неполном составе, и нам нужно быть собранными и свежими, чтобы выиграть», — заявил Итудис.

Матч «Автодор» — ЦСКА состоится сегодня, 18 января. Начало — в 18.00 (мск). На данный момент армейцы занимают второе место в турнирной таблице, саратовская команда — шестая.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/20210117-avtodor-cska-preview/

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