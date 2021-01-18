Итудис назвал основные задачи ЦСКА перед матчем с «Автодором»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ против «Автодора».

«Мы с уважением относимся к «Автодору». Под руководством нового тренера в этом году у соперников есть все компоненты, чтобы побеждать. Мы приезжаем в неполном составе, и нам нужно быть собранными и свежими, чтобы выиграть», — заявил Итудис.

Матч «Автодор» — ЦСКА состоится сегодня, 18 января. Начало — в 18.00 (мск). На данный момент армейцы занимают второе место в турнирной таблице, саратовская команда — шестая.