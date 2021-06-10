Итудис — о победе ЦСКА в Единой лиге ВТБ: «Горд за весь клуб»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу клуба в Единой лиге ВТБ. Армейцы в финальной серии обыграли УНИКС со счетом 3-0.

«Поздравляю команду, игроков, менеджмент, спонсоров, болельщиков, — приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. — Горд за весь клуб, за то, что мы играли в этом историческом зале. УСК ЦСКА будет разрушен, но остается множество эмоций, здесь выступало столько великих игроков, великих тренеров, столько отличных матчей прошло здесь.

Считаю, что мне повезло быть в этом великом клубе, стать частью этой истории. Хочу сказать большое спасибо всем, кто внес свой вклад в успех этого сезона. Он бросил нам много вызовов, но парни в раздевалке сохранили концентрацию, остались единым целым. И, знаете что? Мы — чемпионы! Снова! Мы поняли, в чем проблемы, поняли, что часть проблемы в нас, а значит, в нас и решение.

Не забывайте, в очень сильной Лиге ВТБ мы финишировали четвертыми в «регулярке». Сначала нам пришлось в тяжелой серии из трех матчей обыграть «Нижний Новгород», а затем выбить две классные команды без преимущества домашней площадки. «Зенит» был первым, доминировал в регулярном чемпионате, УНИКС проводил два финала в этом сезоне. Думаю, мы доказали, что за счет единения мы показали высокое качество.

Хочу поблагодарить за отличную работу своих ассистентов. Как вы помните, из-за коронавируса я пропустил старт сезона, и им пришлось готовить команду. Благодарю всех медиков, менеджмент, президента. Сейчас время отпраздновать, и сразу задуматься о наступающем дне».

ЦСКА стал 11-кратным победителем Единой лиги ВТБ. Третий матч финальной серии с УНИКСом (89:81) стал последним для армейцев в УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского, который летом будет снесен.