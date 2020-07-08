Источник: «Зенит» ведет переговоры с форвардом «Альбы»
8 июля 2020, 16:15
«Зенит» интересуется форвардом «Альбы» Люком Сикмой. Переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщает в Twitter инсайдер Джонатан Гарсия.
В минувшем сезоне Евролиги, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, 30-летний Сикма набирал за «Альбу» в среднем 9,7 очка, 6,5 подбора, 4,5 передачи и 1,1 перехвата.
В сезоне-18/19 американский форвард помог «Альбе» дойти до финала Еврокубка и был признан MVP турнира.
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