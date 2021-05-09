Источник: «Зенит» проявляет интерес к форварду «Фенербахче»

Чешский центровой «Фенербахче» Ян Веселы в может перейти в петербургский «Зенит», сообщается в Twitter ELNews.

В текущем сезоне Евролиги турецкий «Фенербахче» вышел в плей-офф турнира, где уступили в серии с ЦСКА. Веселы в 31 игре турнира набирал среднем по 13,1 очка и делал по 5,3 подбора.

31-летний баскетболист выступает за «Фенербахче» с 2014 года. Ранее он играл за американские «Денвер» и «Вашингтон», сербский «Партизан» и словенский «Слован».