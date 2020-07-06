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Источник: «Зенит» может подписать еще двух легионеров

6 июля 2020, 18:23
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Американский тяжелый форвард «Галатасарая» Алекс Пойтресс и центровой «Милана» Артурас Гудайтис станут игроками «Зенита», сообщает в Twitter журналист Sportando Эмилиано Карчия.

Пойтресс в сезоне-2019/2020 набирал в среднем 13,6 очка и 7,1 подбора в Еврокубке. Средние показатели Гудайтиса в Евролиге составили 7,3 очка и 4,4 подбора.

Ранее состав «Зенита» пополнил разыгрывающий «Барселоны» Кевин Пангос. Также клуб из Санкт-Петербурга согласовал условия контракта с атакующим защитником «Жальгириса» Кей Си Риверсом.

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