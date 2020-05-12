Источник: «Зенит» готов платить Калатесу 2,7 миллиона евро в год

«Зенит» хочет подписать защитника «Панатинаикоса» Ника Калатеса. Российский клуб готов платить 31-летнему греку 2,7 миллиона евро в год, утверждает Trifilara.

Калатес имеет контракт с «Панатинаикосом» на сезон-2020/21, но «зеленые» предложили разыгрывающему 3-летнее продление с годовой зарплатой 1,8 миллиона евро. При этом за следующий сезон Калатесу по старому соглашению положено 2,2 миллиона.

Интерес к Калатесу также проявляют ЦСКА, «Реал», «Анадолу Эфес» и «Олимпиакос».

Калатес уже выступал в России, защищая цвета «Локомотива-Кубань» в сезоне-2012/2013. В Единой лиге ВТБ он в среднем набирал по 14,1 очка за игру.

В составе «Панатинаикоса» Калатес становился чемпионом Евролиги в 2011 году, а в составе сборной Греции завоевал бронзу чемпионата Европы в 2009 году.