Источник: «Зенит» договорился о продлении контракта с главным тренером

Литовский журналист Донатас Урбонас на своей странице в Twitter 19 апреля сообщил, что Хавьер Паскуаль останется главным тренером «Зенита».

По данным источника, в ближайшее время стороны объявят об этом официально.

16 апреля портал SDNA сообщал, что испанский специалист может вернуться на родину и возглавить «Валенсию».

В нынешнем сезоне «Зенит» впервые вышел в плей-офф Евролиги, где на стадии 1/4 финала сыграет против «Барселоны».

Zenit Saint Petersburg and Xavi Pascual agreed to a contract extension, the new agreement will be announced soon, per sources.