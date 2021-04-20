Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Источник: «Зенит» договорился о продлении контракта с главным тренером

06:47
Хавьер Паскуаль. Фото БК «Зенит»
Хавьер Паскуаль. Фото БК «Зенит»
Теги:

Литовский журналист Донатас Урбонас на своей странице в Twitter 19 апреля сообщил, что Хавьер Паскуаль останется главным тренером «Зенита».

По данным источника, в ближайшее время стороны объявят об этом официально.

16 апреля портал SDNA сообщал, что испанский специалист может вернуться на родину и возглавить «Валенсию».

В нынешнем сезоне «Зенит» впервые вышел в плей-офф Евролиги, где на стадии 1/4 финала сыграет против «Барселоны».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд