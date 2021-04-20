Источник: «Зенит» договорился о продлении контракта с главным тренером
06:47
Литовский журналист Донатас Урбонас на своей странице в Twitter 19 апреля сообщил, что Хавьер Паскуаль останется главным тренером «Зенита».
По данным источника, в ближайшее время стороны объявят об этом официально.
16 апреля портал SDNA сообщал, что испанский специалист может вернуться на родину и возглавить «Валенсию».
В нынешнем сезоне «Зенит» впервые вышел в плей-офф Евролиги, где на стадии 1/4 финала сыграет против «Барселоны».
Zenit Saint Petersburg and Xavi Pascual agreed to a contract extension, the new agreement will be announced soon, per sources.— Donatas Urbonas (@Urbodo) April 19, 2021
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