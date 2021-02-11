Источник: «Зелена-Гура» получит от ЦСКА 300 тысяч долларов за Лундберга

Датский защитник «Зелена-Гуры» Габриэль Лундберг подпишет с ЦСКА контракт на 2,5 года, но с возможностью клуба расторгнуть соглашение раньше срока, сообщает Basket Servisi.

«Зелена-Гура» получит от ЦСКА 300 тысяч долларов компенсации за уход Лундберга.

26-летний игрок пополнит состав московского клуба уже в скором времени, после матчей Кубка Польши.

Датский защитник был одним из лидеров польского клуба в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Лундберг сыграл в 18 матчах, в которых набирал 20,4 очка и 5,4 передачи. Игрок был признан MVP декабря в лиге.