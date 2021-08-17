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Источник: защитник «Цедевиты-Олимпия» может перейти в «Енисей»

19:33
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«Енисей» претендует на защитника Риона Брауна. 29-летний американец должен подписать контракт с российским клубом, сообщает Sportnado.

Прошлый сезон Браун провел в составе словенской команды «Цедевита-Олимпия». За сезон до этого разыгрывающий выступал в составе «Панатинаикоса», однако позже перешел в «Тофаш».

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Иван Шитик все материалы автора

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