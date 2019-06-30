Источник: Уилл Томас перешел в "Зенит"

Тяжелый форвард "Валенсии" Уилл Томас стал игроком "Зенита", сообщают "Известия" со ссылкой на источник в клубе.

— Стороны уже договорились об условиях контракта по схеме "1+1", — сказал источник. — Сейчас игрок проходит процедуру смены агента, поэтому официально о трансфере Томаса в "Зенит" будет объявлено в середине июля. Форвард точно присоединится к команде к первому сбору.

32-летний баскетболист в завершившемся чемпионате Испании провел 34 матча, набирая 10,6 очка и 4,5 подбора в среднем за игру. Напомним, "Зенит" получил wild card на выступление в Евролиге.