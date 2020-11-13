Источник: у Майка Джеймса возник конфликт с Итудисом

Лидер ЦСКА Майк Джеймс повздорил с главным тренером москвичей Димитриссом Итудисом, сообщает Gazzetta.gr.

У американского игрока случился конфликт с тренером на тренировке. Сообщается, что Джеймс в резкой форме отреагировал на замечания греческого специалиста. Издание отмечает, что ЦСКА выбирает дисциплинарные меры для американца вплоть до расторжения контракта.

Джеймс выступает в составе московского клуба с 2019 года. В нынешнем розыгрыше Евролиги он набирает в среднем 16,4 очка, 5,3 передачи и 2,3 подбора.