Источник: разыгрывающий ЦСКА Джеймс пока не стал игроком «Бруклина»

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс пока не подписал контракт с «Бруклином», сообщает Nets Daily 20 апреля.

По данным источника, соглашение не может быть подписано по двум причинам. Изначально «Бруклину» нужно отчислить из состава Ламаркуса Олдриджа, а затем ЦСКА должен разорвать контракт с Джеймсом.

Nets have yet to waive Aldridge and as far as I know CSKA has yet to release James. CSKA suspended him but not yet released him. So both have to happen before he can join Nets. Reportedly, he's in New York. Also, will CSKA demand compensation for him? That's always possible. https://t.co/Fwgpy7c7N4