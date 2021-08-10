Источник: «Партизан» хочет заполучить Хэкетта
Разыгрывающий ЦСКА Даниэль Хэкетт близок к переходу в «Партизан», утверждает Informer. Официальное оформление сделки должно состояться в ближайшие дни.
33-летний Хэкетт провел в ЦСКА последние три сезона. Отмечается, что сам игрок всерьез заинтересован в том, чтобы перебраться в белградский клуб.
Хэкетт имеет контракт с ЦСКА на сезон-2021/22. На данный момент неизвестно, выплатит ли «Партизан» армейцам компенсацию за переход.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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