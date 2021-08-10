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Источник: «Партизан» хочет заполучить Хэкетта

16:05
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Разыгрывающий ЦСКА Даниэль Хэкетт близок к переходу в «Партизан», утверждает Informer. Официальное оформление сделки должно состояться в ближайшие дни.

33-летний Хэкетт провел в ЦСКА последние три сезона. Отмечается, что сам игрок всерьез заинтересован в том, чтобы перебраться в белградский клуб.

Хэкетт имеет контракт с ЦСКА на сезон-2021/22. На данный момент неизвестно, выплатит ли «Партизан» армейцам компенсацию за переход.

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Иван Шитик все материалы автора

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