Источник: «Панатинаикос» заплатит ЦСКА выкуп за контракт Мариуса Григониса

«Панатинаикос» заплатит ЦСКА выкуп за контракт защитника Мариуса Григониса и заключит с литовцем двухлетнее соглашение, пишет SDNA.

По данным источника, «Пао» и «армейцы» уже договорились о сумме бай-аута.

Прошлым летом Григонис подписал с ЦСКА долгосрочное соглашение, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся.

В 16 матчах Евролиги за ЦСКА 28-летний литовец набирал в среднем 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи.