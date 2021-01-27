Источник: Напье рассматривается в качестве замены Джеймсу

ЦСКА с высокой долей вероятности расторгнет контракт с разыгрывающим защитником Майком Джеймсом, сообщает в Twitter инсайдер Маттео Андреани.

Московский клуб уже начал поиски замены американскому баскетболисту. Наиболее вероятным кандидатом на его место является бывший игрок НБА Шабазз Напье. 29-летний разыгрывающий в данный момент является свободным агентом.

Напье был выбран на драфте 2014 года под общим 24-м номером. Он выступал за «Майами», «Орландо», «Портленд», «Бруклин», «Миннесоту» и «Вашингтон».

По информации «СЭ», у Джеймса случилась драка с еще одним звездным легионером армейцев Торнике Шенгелия. Чтобы не разрушить коллектив, руководство ЦСКА все же приняло решение вывести Майка Джейса из состава на матч Евролиги против «Альбы» и начать переговоры о прекращении отношений.

27 января на сайте московского клуба появилась заявление, в котором ЦСКА сообщил, что «клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей».

Окончательное решение о будущем Джеймса в ЦСКА будет принято в ближайшие дни.