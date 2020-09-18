Источник: нападающий системы «Оклахомы» может оказаться в «Локомотиве»

Форвард Кевин Херви, последние два сезона выступавший в системе «Оклахома-Сити», может продолжить карьеру в «Локомотиве-Кубани», сообщает Eurohoops.

Сегодня стало известно, что американский форвард Джонни О'Брайант по семейным обстоятельствам покинул краснодарский клуб. Херви рассматривается в качестве замены О'Брайанту.

24-летний форвард был выбран «Оклахомой» на драфте НБА в 2018 году. В сезоне-2019/20 игрок провел 10 матчей в НБА, большую часть в двух последних сезонах форвард провел в фарм-клубе «Оклахомы».