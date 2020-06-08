Источник: на Сергея Панова возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий

На бывшего баскетболиста ЦСКА и сборной России, а позднее экс-министра спорта Нижегородской области Сергея Панова возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно помог выписать из бюджета пять миллионов рублей своему товарищу — генеральному директору БК «Нижний Новгород» Александру Хайретдинову, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В Нижнем Новгороде существует региональная программа, по которой выдающимся спортсменам и их тренерам могут выделить деньги на жилье. Несколько лет назад таким выдающимся спортсменом стал Семен Антонов, который в то время играл за местный клуб и за сборную России. На Олимпиаде в Лондоне он в составе сборной стал третьим на олимпийских играх.

Но тренером команды был серб Зоран Лукич, которому жилье в России не полагалось. Вопрос был решен оперативно — чиновники сделали так, что по бумагам тренером вдруг стал сам Хайретдинов. А тренеру тоже полагается финансовое вознаграждение.

Теперь в отношении Панова возбуждено дело, дома у него прошел обыск. Сам Панов же был уже допрошен следователями.