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Источник: Майк Джеймс не нашел клуб в НБА

18:09
Майк Джеймс.
Майк Джеймс.
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Защитник ЦСКА Майк Джеймс, который был отстранен от матчей в составе московской команды, не смог найти себе клубв НБА, как рассчитывал после отъезда в США, сообщает Twitter Basketball-Evolution.

По сведениям источников, 30-летний баскетболист, скорее всего, будет официально отчислен из ЦСКА в межсезонье.

29 марта ЦСКА отстранил Джеймса от матчей после конфликта между игроком и главным тренером Димитрисом Итудисом. Защитник улетел в США в надежде заключить соглашение с одной из команд НБА.

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