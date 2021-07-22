Источник: Марио Хезоня достиг договоренности с УНИКСом
Форвард Марио Хезоня продолжит карьеру в УНИКСе, утверждает Vecernji list.
Для перехода 26-летнего хорватского баскетболиста УНИКСу придется заплатить компенсацию бывшему клубу Хезони «Барселоне» в размере 400 тысяч евро.
Отмечается, что Марио решил вернуться к новому главному тренеру казанского клуба Велимиру Перасовичу, под руководством которого Хезоня выступал за сборную Хорватии на Евробаскете-2015.
Хезоня пополнил состав греческого клуба в феврале. В матчах Евролиги хорват набирал 14,4 очка в среднем за игру, реализуя.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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