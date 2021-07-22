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Источник: Марио Хезоня достиг договоренности с УНИКСом

18:00
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Форвард Марио Хезоня продолжит карьеру в УНИКСе, утверждает Vecernji list.

Для перехода 26-летнего хорватского баскетболиста УНИКСу придется заплатить компенсацию бывшему клубу Хезони «Барселоне» в размере 400 тысяч евро.

Отмечается, что Марио решил вернуться к новому главному тренеру казанского клуба Велимиру Перасовичу, под руководством которого Хезоня выступал за сборную Хорватии на Евробаскете-2015.

Хезоня пополнил состав греческого клуба в феврале. В матчах Евролиги хорват набирал 14,4 очка в среднем за игру, реализуя.

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Иван Шитик все материалы автора

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