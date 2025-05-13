Баскетбол
13 мая, 16:33

Источник: «Локомотив-Кубань» летает чартерными рейсами из закрытого аэропорта Краснодара

Издание «Спорт уик-энд» сообщает, что слова наставника «Уралмаша» Ростислава Вергуна о преимуществе «Локомотив-Кубань» в логистике по ходу четвертьфинальной серии (касающееся перелетов баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» из закрытого распоряжением Росавиации аэропорта города Краснодар) нашли свое подтверждение.

«Локомотив» действительно летал чартерными рейсами из Краснодара, что подтверждается официальными данными с сайта Flight Radar 24, позволяющего отслеживать передвижение воздушных судов. Этим достигалось логистическое преимущество над соперником по плей-офф, дающее больше времени на восстановление между играми.

Все видели негативную реакцию тренерского штаба «Локо» на судейство во втором матче полуфинальной серии, якобы дающее преимущество «Зениту». Однако сами краснодарцы не гнушались получать одностороннее логистическое преимущество над соперником. Причем если правильность решений судей — вещь субъективная, то с неравной логистикой не поспоришь», — говорится в публикации.

Аэропорт Краснодара был закрыт еще в 2022 году из-за соображений безопасности, ограничение на полеты неоднократно продлевалось и действует до сих пор.

Источник: Спорт уик-энд
  • Пьер

    Всё это враньё и очередное давление на аудиторию. Краснодарский аэропорт НЕ РАБОТАЕТ! Ныть начали сразу после проигрыша Локомотиву, впрочем есть с кого брать пример...

    16.05.2025

  • Семён Фадеич

    А что, тогда быки не летают, денег жалко?

    13.05.2025

