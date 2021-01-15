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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Источник: Куртинайтис покинет пост главного тренера «Химок»

15:57
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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис покидает «Химки», пишет в Twitter инсайдер Донатас Урбонас.

Исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Андрей Мальцев.

Накануне «Химки» в матче Евролиги уступили «Эфесу» (60:99) и потерпели 12-е поражение подряд. После этого поражения «Химки» остались на последнем месте.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Химки» выиграли три матча и потерпели два поражения.

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