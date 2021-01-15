Источник: Куртинайтис покинет пост главного тренера «Химок»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис покидает «Химки», пишет в Twitter инсайдер Донатас Урбонас.

Исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Андрей Мальцев.

Накануне «Химки» в матче Евролиги уступили «Эфесу» (60:99) и потерпели 12-е поражение подряд. После этого поражения «Химки» остались на последнем месте.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Химки» выиграли три матча и потерпели два поражения.