Источник: Куртинайтис покинет пост главного тренера «Химок»
15:57
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис покидает «Химки», пишет в Twitter инсайдер Донатас Урбонас.
Исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Андрей Мальцев.
Накануне «Химки» в матче Евролиги уступили «Эфесу» (60:99) и потерпели 12-е поражение подряд. После этого поражения «Химки» остались на последнем месте.
В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Химки» выиграли три матча и потерпели два поражения.
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