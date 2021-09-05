Источник: Итудис не изменил своего мнения и не рассчитывает на Майка Джеймса
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не рассчитывает на разыгрывающего Майка Джеймса. Сторонам так и не удалось примириться после конфликта, который привел к ссоре тренера с игроком по ходу прошлого сезона, сообщает Eurohoops.
Причем американец тренируется в Москве, но отдельно от команды. И пока Майк Джеймс не смог найти себе новый клуб.
После отстранения от матчей ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Джеймс во второй части прошлого сезона выступал за «Бруклин Нетс», который в итоге не стал делать ему квалификационное предложение летом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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