Источник: Итудис не изменил своего мнения и не рассчитывает на Майка Джеймса

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не рассчитывает на разыгрывающего Майка Джеймса. Сторонам так и не удалось примириться после конфликта, который привел к ссоре тренера с игроком по ходу прошлого сезона, сообщает Eurohoops.

Причем американец тренируется в Москве, но отдельно от команды. И пока Майк Джеймс не смог найти себе новый клуб.

После отстранения от матчей ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Джеймс во второй части прошлого сезона выступал за «Бруклин Нетс», который в итоге не стал делать ему квалификационное предложение летом.