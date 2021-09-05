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Источник: Итудис не изменил своего мнения и не рассчитывает на Майка Джеймса

20:28
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не рассчитывает на разыгрывающего Майка Джеймса. Сторонам так и не удалось примириться после конфликта, который привел к ссоре тренера с игроком по ходу прошлого сезона, сообщает Eurohoops.

Причем американец тренируется в Москве, но отдельно от команды. И пока Майк Джеймс не смог найти себе новый клуб.

После отстранения от матчей ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Джеймс во второй части прошлого сезона выступал за «Бруклин Нетс», который в итоге не стал делать ему квалификационное предложение летом.

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Иван Шитик все материалы автора

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