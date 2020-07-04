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Источник: «Химки» продлили контракт с Букером

08:47

«Химки» продлили контракт с тяжелым форвардом Девином Букером, сообщает журналист Донатас Урбонас.

По информации источника, подмосковный клуб в ближайшее время объявит о продлении соглашения с 29-летним американцем. Срок нового контракта не называется.

Букер присоединился к «Химкам» в 2019 году. Игрок провел в Евролиге 28 матчей, набирая в среднем 11,6 очка и 4,8 подбора в среднем за матч.

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